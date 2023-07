Sermoneta, “Eventi d’Estate”: torna la musica, il folklore ed i tour

Proseguono gli “Eventi d’Estate” a Sermoneta, con un intenso programma predisposto dall’amministrazione comunale che vede iniziative per tutta la famiglia.

Dopo un giugno caratterizzato dalla rassegna teatrale “Sermonet’Amo e i suoi fratelli”, dei “Venerdì letterari” e di “Radure” con lo spettacolo di Emanuela Aureli, oltre alla Notte Bianca al centro commerciale Sermoneta Shopping Center, il mese di luglio sarà caratterizzato dai concerti del Festival Pontino di Musica che hanno reso Sermoneta famosa ben oltre i confini nazionali, e che porteranno nel centro storico artisti di fama internazionale e oltre 115 studenti di musica provenienti da tutta Europa che frequenteranno i corsi del Campus e si esibiranno in diverse location, dal Castello Caetani al Belvedere, dalla Loggia dei Mercanti alla Chiesa di San Michele.

Si parte oggi, sabato 1 luglio, con il concerto del celebre Claude Delangle alle Scuderie del castello e l’inaugurazione della mostra “Pinocchio tra le note” di Daniela Caruso e il 2 luglio con il concerto al Belvedere dell’Accademia Brass Quintet con “Immagini da ascoltare”, omaggio alle più celebri colonne sonore del cinema e alle opere.

Oltre al programma musicale, sono in programma numerosi appuntamenti con le visite guidate alla scoperta della storia e degli aneddoti del borgo. Oggi, sabato 1 luglio ci sarà il “Night tour, i rioni e le sue chiese”, con un percorso raccontato da guide esperte che faranno immergere i partecipanti nelle atmosfere medievali (appuntamento ore 19 da sotto la Loggia dei Mercanti, info e prenotazioni 324/8821981).

“Abbiamo pensato a un programma fatto di tanta musica, visite guidate, folklore e iniziative per far conoscere più da vicino il nostro territorio e le sue peculiarità attraverso “esperienze” culturali da condividere con tutta la famiglia – spiega il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli – occasioni di incontro e di socialità sotto le stelle. Vi aspettiamo numerosi a Sermoneta”.

Il 15 luglio “Sermoneta racconta”: una guida e degli attori in costume d’epoca faranno viaggiare indietro nel tempo alla scoperta dell’incantevole borgo, raccontato dai suoi stessi protagonisti, come Lucrezia Borgia e il duca Camillo I Caetani (appuntamento ore 21, info e prenotazioni 324/8821981).

Il 21 luglio ancora il Night Tour, mentre il 29 luglio c’è il “Trekking al tramonto da Valvisciolo a Sermoneta”, con un itinerario tra natura, storia e arte (Meeting Point Abbazia di Valvisciolo ore 18, info e prenotazioni 324/8821981). Al termine, si potrà assistere al “Concerto d’estate” a cura della banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta, alle 21 al Belvedere.

Agosto sarà caratterizzato dalla Notte Bianca nel centro storico, il 5 agosto, con musei aperti fino a tardi e spettacoli nelle piazze.

Il 10 agosto, in occasione della Notte di San Lorenzo, ci sarà “La notte dei desideri”: una passeggiata itinerante in compagnia di una guida che condurrà alla scoperta dei luoghi più suggestivi del paese, con arrivo al giardino degli Aranci per scrivere i propri desideri: una giuria premierà i tre più suggestivi. Il viaggio di questa edizione sarà “Cambiamenti climatici” )info e prenotazioni 324/8821981).

Il weekend successivo ci sarà il Festival di chitarra classica a cura dell’associazione Chitarra e musica, il 17 agosto un “Instagram tour” al tramonto per gli appassionati di fotografia, mentre dal 22 al 27 agosto Sermoneta diventa capitale del folklore con il festival Internazionale “Sermoneta in folklore” a cura degli sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta.