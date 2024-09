Fermato dai carabinieri prova a rubargli la pistola: arrestato

Lite in strada nei pressi del centro commerciale di Sermoneta Scalo. A causa del tafferuglio si è reso necessario l’intervento dei carabinieri che una volta arrivati sul posto hanno raccolto le testimonianze dei presenti, appurando che uno dei soggetti coinvolti, armato di coltello, si era allontanato. Subito scattate le ricerche, i militari hanno trovato e identificato l’uomo, un classe 1990 egiziano residente a Sermoneta che al momento dell’arrivo dei militari ha opposto resistenza cercando di appropriarsi dell’arma di ordinanza di uno di loro

Immediatamente bloccato veniva tratto in arresto dai militari operanti i quali lo accompagnavano presso gli uffici del comando stazione per e formalità di rito.

Allertati sanitari del 118 in quanto il 34enne, in precedenza, aveva tentato di auto lesionarsi