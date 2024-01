Arresto a Sermoneta dove un uomo classe 1973 è finito in carcere per via della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma per i reati contro il patrimonio e in materia di stupefascenti. L’interessato risultava già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti con pena complessiva di anni 3 e mesi 9 commesso in data 13 dicembre 2018.