Sermoneta, fondi per impianti sportivi, studenti disabili ed ex scuola di Doganella

Il consiglio comunale di Sermoneta ha ratificato importanti variazioni di bilancio che permetteranno di avviare interventi cruciali sulle strutture sportive, sull’assistenza agli studenti disabili e sulla ex scuola di Doganella di Ninfa.

Tra i principali investimenti, 28mila euro sono stati destinati alla sistemazione del campetto polifunzionale di Sermoneta Scalo e 27.500 euro al campo sportivo di Le Prate. Inoltre, 11mila euro finanzieranno la manutenzione della scuola di Doganella. Altri fondi includono il sostegno scolastico per studenti disabili e il restauro di strutture nel centro storico.

«Per Le Prate si tratta di lavori imprevisti – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Nicola Minniti – sono emerse delle criticità nella zona spogliatoi che vanno risolte, anche in vista della ristrutturazione del campetto polivalente e per abbattere le barriere architettoniche. Per la scuola di Doganella è un intervento di manutenzione per evitarne il deterioramento, in attesa del completamento del monitoraggio da parte dei tecnici sui “sinkhole” per il riutilizzo della struttura»