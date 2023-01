Sermoneta, fondi per riqualificare un campo alle Prate

Il Comune di Sermoneta ha ottenuto un contributo per la riqualificazione di uno dei campi polivalenti del centro sportivo comunale le Prate, nell’ambito del bando regionale “Sport senza barriere”: grazie al finanziamento ottenuto, si procederà con la realizzazione di un nuovo tappetino in bioresina, arredi e un nuovo sistema di illuminazione a led che farà luce anche sul percorso di accesso. Il costo dei lavori ammonta a 50 mila euro.

Spiega l’assessore allo sport Giuseppe Corelli:

“In questo modo avremo a disposizione una ulteriore struttura per la pratica dell’attività sportiva. Come amministrazione sappiamo che gli spazi non sono mai sufficienti per questo abbiamo messo a sistema tutti gli impianti sportivi comunali, come le palestre scolastiche, la tensostruttura e il campo di Le Prate, affidandoli tramite bando pubblico alle associazioni e società sportive che operano sul nostro territorio e che hanno presentato la domanda, cercando di venire incontro alle esigenze di tutti”.

Alla fine del 2022 l’amministrazione comunale ha ottenuto un altro finanziamento per installare una palestra all’aperto nel parco di Monticchio, che sarà fruibile gratuitamente e che sarà composta da diversi attrezzi e macchinari per l’allenamento.

Continua Corelli:

“Sermoneta ha un grande fermento di associazioni e società sportive, che tutte insieme coinvolgono quasi mille persone tra adulti e bambini e che abbiamo voluto premiare nel corso di una cerimonia nelle scorse settimane: un modo per dire grazie a queste “eccellenze” che nonostante i due anni del Covid sono riusciti a risollevarsi: “Avete superato in maniera egregia questo difficile periodo, continuando a mietere risultati: Sermoneta può vantare campioni provinciali, regionali, nazionali, europei e mondiali sul proprio territorio. Siamo orgogliosi di voi”.

Ad associazioni, società sportive e atleti l’amministrazione ha donato una targa simbolica per essere una “Eccellenza dello sport” a Sermoneta. I riconoscimenti sono stati consegnati dallo stesso sindaco Giovannoli insieme all’assessore allo sport Giuseppe Corelli, all’assessore all’ambiente Bruno Bianconi e al consigliere comunale Emanuele Agostini.

Le realtà sportive “Eccellenze dello sport” sono tantissime e coinvolgono in totale circa mille persone, per la maggior parte bambini ma non solo. Sono: Atletica Borgate riunite, Drago on bike, Asd La Fortezza Sermoneta, Play to Tennis, Volley Sermoneta, Basket bee, Fenalc, Pattinatori Arca, Asd Mom & Dad, GS Pontino Sermoneta, Asd Sport per Tutti, Polisportiva Carso.