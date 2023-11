Sermoneta, gli studenti al Quirinale su invito di Mattarella

Gli studenti della classe V della scuola primaria di Sermoneta Scalo hanno visitato il Quirinale su invito della Presidenza della Repubblica.

Lo scorso mese infatti i bambini avevano scritto una lettera al Capo dello Stato: la segreteria di Sergio Mattarella ha risposto invitando gli studenti a visitare il palazzo.

Nella delegazione c’erano il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Donna Lelia Caetani Lorenzo Cuna, il presidente del consiglio di circolo Andrea Pilu e l’insegnante Laura Dell’Omo con le docenti delle classi IV e V.

«La visita di mercoledì ha dato l’opportunità ai nostri giovani visitatori di confrontarsi con la sede istituzionale più rappresentativa della nostra Repubblica e gli ambienti simbolo della politica», ha spiegato il sindaco: dal salone delle consultazioni, a quello del giuramento del nuovo governo, al salone privato dal quale il Presidente pronuncia il discorso di fine anno a reti unificate.

«Una lezione di educazione civica in trasferta, lavoriamo insieme per creare i presupposti per una società migliore, trasmettendo sapere e cultura, con la fondamentale collaborazione delle famiglie, baluardo della nostra società, e delle istituzioni».