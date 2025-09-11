Sermoneta, il 13 e 14 settembre torna l’Expo Wine and Food

Torna nel suggestivo centro storico uno degli eventi più attesi: il Sermoneta Expo Wine and Food, in programma sabato 13 e domenica 14 settembre 2025. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, è curata dall’associazione Ventitre4.0Events con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Sermoneta e della Pro Loco.

Due giornate dedicate alle eccellenze enogastronomiche locali e nazionali: i visitatori potranno degustare vini provenienti da oltre 40 aziende vinicole del territorio e d’Italia, oltre a scoprire una ricca selezione di prodotti gastronomici tipici. Con un unico biglietto si avrà diritto a tutte le degustazioni, al calice ufficiale, alla tracolla e alla mappa del percorso.

Il programma prenderà il via sabato alle ore 18 con l’inaugurazione presso la Loggia dei Mercanti, arricchita dall’esibizione degli Sbandieratori del Ducato Caetani. A partire dalle 19 si apriranno le degustazioni accompagnate da musica dal vivo: atmosfere jazz e lounge faranno da sottofondo fino a tarda sera, trasformando Sermoneta in un palcoscenico di profumi, sapori ed emozioni.

L’evento è pensato per regalare un’esperienza immersiva e coinvolgente, tra i vicoli medievali del borgo, in un’atmosfera che unisce cultura, tradizione e convivialità. Un’occasione ideale per trascorrere momenti di gusto e divertimento con amici e famiglia.

Per facilitare l’accesso al centro storico, sarà attivo un servizio navetta gratuito dall’area mercato di Monticchio per entrambe le giornate del festival.

Il Sermoneta Expo Wine and Food si conferma così come uno degli appuntamenti di punta del settembre pontino, un evento che mette insieme turismo, tradizione e valorizzazione del territorio.