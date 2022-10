Sermoneta, il camper dei servizi sociali nelle borgate

Nasce a Sermoneta un nuovo obiettivo: L’utilizzo di un camper nelle borgate del paese per comprendere i bisogni dei cittadini e interagire con la comunità.

Sei appuntamenti fino a fine dicembre, ogni due giovedì, con il camper dei servizi sociali che farà tappa a Sermoneta Scalo, a Doganella di Ninfa e a borgata Tufette.

Primo appuntamento giovedì 20 ottobre alle ore 9 a Sermoneta scalo, in piazza Caracupa.

Sarà presente un’assistente sociale coadiuvato da un operatore informatico: con il camper itinerante saranno fornite le informazioni su tutti i servizi offerti dai servizi sociali di Sermoneta, orientare sulle modalità di accesso ai servizi sociali e sociosanitari, accompagnare nella compilazione delle istanze di accesso e consolidare il rapporto con la cittadinanza.

«Un servizio innovativo e fondamentale – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – per poter raggiungere i cittadini che non conoscono o non sono in grado di orientarsi tra i servizi esistenti, in modo da agevolare gli utenti, soprattutto quelli appartenenti alle fasce più vulnerabili o con difficoltà motoria, permettendo loro di presentare istanze in orari diversi da quelli d’ufficio e più prossimi ai luoghi di vita. Ringrazio per questo dipendenti e collaboratori dell’ufficio Servizi sociali di Sermoneta per il grande lavoro svolto su questo progetto».

«L’iniziativa – aggiunge il delegato ai servizi sociali Alberto Battisti – girerà a settimane alterne nella mattinata del giovedì e permetterà di rafforzare il lavoro degli sportelli di Segretariato Sociale Distrettuali. Qualora emerga la necessità di accedere ad uno dei servizi, si procederà con la presa in carico del cittadino».