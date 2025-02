Sermoneta, il sindaco riceve i campioni europei della “Asd Sport per Tutti”

Gli atleti di karate della “Asd Sport per Tutti” di Sermoneta sono stati ricevuti in aula consiliare dal sindaco Giuseppina Giovannoli e dal consigliere delegato allo sport Mauro Lorenzo Mariotti per celebrare le 17 medaglie conquistate al campionato europeo in Polonia lo scorso ottobre. Durante la loro visita, il sindaco ha consegnato un attestato di merito sportivo agli undici atleti che si sono distinti nella competizione.

“I risultati che avete raggiunto vi fanno onore, ma impongono anche maggiore responsabilità: siete uno dei biglietti da visita della nostra città, sappiate sempre essere sponsor di voi stessi e del nome di Sermoneta. Ma soprattutto, sappiate essere un esempio per i vostri coetanei”, ha detto il sindaco Giovannoli, ricordando l’importanza delle famiglie, che sostengono il percorso degli atleti, e della società che ha lavorato per creare un gruppo affiatato, in un clima di rispetto e valori. Il maestro Marone, nel ringraziare l’amministrazione comunale per il sostegno e la vicinanza, ha annunciato i prossimi appuntamenti europei e ha ricevuto la bandiera di Sermoneta.

“La Asd Sport per tutti oggi è una società che si sta affermando nel panorama internazionale del karate, coinvolgendo tante ragazze e ragazzi, bambine e bambine nella pratica di questa disciplina – gli ha fatto eco il consigliere Mariotti – Stiamo investendo nello sport e nella pratica delle discipline sportive: basket, calcio, volley, pattinaggio, tennis, atletica e naturalmente il karate”.