Sermoneta in Europa: incontro con la scuola polacca di Pilszcz

Costruire ponti tra Sermoneta e le altre realtà europee è uno degli obiettivi che l’amministrazione Giovannoli si è posta fin dall’inizio del proprio mandato.

Il sindaco Giuseppina Giovannoli in questi giorni ha accolto le rappresentanti di una scuola primaria di Pilszcz, nella Polonia sud occidentale: una realtà di 6000 abitanti vivace e interessata, come Sermoneta, a intessere relazioni europee.

Con la dirigente scolastica Donuta Rudnicka, l’insegnante Anne Aleksicienicz e la segretaria Evelina Lizon, accompagnate dal dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Donna Lelia Caetani Lorenzo Cuna, è stata pianificata per il prossimo mese di maggio la visita degli studenti polacchi, che entreranno in contatto con gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Doganella.

“Si tratta del primo passo per stringere un “patto di fratellanza” anche tra la nostra amministrazione e quella di Pilszcz, che a settembre festeggerà i 190 anni dalla fondazione della sua scuola”, ha detto il sindaco Giuseppina Giovannoli. “Vogliamo continuare a coltivare una scuola aperta all’Europa e lo dimostrano i numerosi progetti Erasmus di questi anni, che hanno permesso a centinaia di studenti di Sermoneta di entrare in contatto con i loro coetanei dei vai paesi europei e non solo”.

“Questo fine settimana accoglieremo i nostri gemelli di Alguena, in Spagna, insieme alla Comunità di Doganella di Ninfa. Nei giorni scorsi abbiamo fatto conoscere Sermoneta agli studenti di Cardedeu, in Spagna. Solo aprendo i nostri orizzonti possiamo costruire una comunità pronta al dialogo, al confronto e quindi alla pace. Noi ce la stiamo mettendo tutta”.