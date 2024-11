Sermoneta inaugura la nuova pista di atletica: festa dello sport il 30 novembre

Sabato 30 novembre, alle ore 10, sarà inaugurata la nuova pista di atletica e gli spogliatoi ristrutturati del centro polisportivo di via Le Prate a Sermoneta. I lavori, finanziati con 500.000 euro dall’amministrazione Giovannoli, hanno reso l’impianto moderno e sicuro, con una nuova pavimentazione della pista, corsie per 100 e 200 metri, postazione per il salto in lungo e spogliatoi completamente rinnovati.

L’inaugurazione sarà celebrata con una mattinata di giochi atletici organizzata dal Comune, dall’ASD Atletica Giovanile Sermoneta, dall’ASD Atletica Sermoneta e dall’Avis. Bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni potranno partecipare gratuitamente a gare di corsa, salto in lungo e lancio del vortex.

Il centro polisportivo si candida così a diventare un polo sportivo di riferimento per la cittadinanza e le associazioni locali.

“L’atletica si aggiunge a basket, calcio, tennis, volley, pattinaggio e karate che vengono praticate nel centro sportivo comunale di via Le Prata e nelle palestre comunali messe a disposizione delle associazioni sportive tramite bando pubblico, per favorire la pratica dello sport. In questi ultimi anni abbiamo investito nelle strutture sportive di Sermoneta, dotando i parchi di Monticchio e di Pontenuovo di una palestra all’aperto, oltre ai canestri per il basket, mentre il prossimo intervento sarà un campetto polivalente sempre al polo sportivo Le Prate grazie all’ottenimento di un finanziamento regionale di 50 mila euro. Lo facciamo per dare a bambini, ragazzi e adulti luoghi in cui allenarsi, coltivare il sano agonismo e soprattutto fare socialità”. Ha spiegato l’assessore allo Sport Nicola Minniti.