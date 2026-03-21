Sermoneta: inaugurato il nuovo campo polifunzionale al “Lamberto Milani”

Un nuovo spazio per il tennis e la pallavolo è ufficialmente a disposizione della comunità di Sermoneta. È stato inaugurato, alla presenza dei giovani atleti locali, il nuovo campo polifunzionale situato all’interno del centro sportivo comunale “Lamberto Milani”.

L’opera è stata realizzata grazie al finanziamento regionale “Sport senza barriere”, ottenuto dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli. L’intervento ha permesso di trasformare un’area laterale al campo principale in una struttura moderna, dotata di un nuovo tappeto sintetico, illuminazione a LED di ultima generazione e una rete perimetrale completamente ripristinata.

L’apertura del campo non è un intervento isolato, ma si inserisce in una più ampia strategia di potenziamento degli impianti sportivi comunali.

L’assessore ai lavori pubblici, Nicola Minniti, ha così commentato l’inaugurazione:

“Dopo la ristrutturazione della pista di atletica, la riqualificazione energetica e il rifacimento degli spogliatoi – interventi finanziati con fondi di bilancio – e l’intitolazione dell’intero complesso alla memoria del maratoneta sermonetano Lamberto Milani, quattro volte recordman del mondo, questo intervento rappresenta un ulteriore tassello nella promozione della pratica sportiva. Si aggiunge alle palestre all’aperto realizzate nei parchi di Monticchio e Pontenuovo, ai canestri installati nel parco di Monticchio e alla ristrutturazione dei campetti di Sermoneta Scalo, Campo Vecchio al centro storico e Monticchio. Stiamo inoltre lavorando alla partecipazione a nuovi bandi per implementare ulteriormente i servizi sportivi per la comunità.”

Il nuovo campo risponde alla crescente domanda delle numerose realtà sportive che animano il borgo e le sue frazioni, offrendo spazi adeguati per la crescita dei ragazzi.

Il delegato allo sport, Mauro Lorenzo Mariotti, ha sottolineato l’importanza del tessuto associativo:

“Vogliamo continuare a garantire alle numerose associazioni e società sportive di Sermoneta, a cui va il nostro costante ringraziamento, la possibilità di svolgere la propria attività in strutture adeguate e funzionali, anche attraverso l’assegnazione delle palestre scolastiche tramite bando. A Sermoneta si praticano molte discipline: volley e basket, quest’anno entrambi in serie C, ma anche pattinaggio, tennis, atletica leggera, ciclismo, podistica e arti marziali. Tante opportunità per fare sport, coltivare la salute e promuovere un sano spirito agonistico.”