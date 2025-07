Sermoneta investe nello sport: al via i lavori al campo polifunzionale Milani

Una nuova stagione per lo sport sermonetano è pronta a cominciare. Sono in partenza, infatti, i lavori di riqualificazione del campo polifunzionale all’interno del centro sportivo comunale “Lamberto Milani”, grazie ai finanziamenti ottenuti dall’amministrazione comunale attraverso il bando regionale “Sport senza barriere”.

L’intervento riguarda in particolare il campetto laterale al campo principale: qui sarà realizzato un nuovo tappetino in bioresina, superficie versatile e moderna che permetterà la pratica di diverse discipline sportive, come il tennis, ma non solo. Previsti anche nuovi arredi e l’installazione di un sistema di illuminazione a LED, pensato non solo per l’area di gioco ma anche per il percorso di accesso all’impianto.

L’appalto dei lavori, completato l’iter amministrativo, è stato ufficialmente affidato alla ditta LS Sports.

Un altro passo deciso verso una Sermoneta sempre più sportiva, attenta al benessere dei cittadini e capace di valorizzare il ricco tessuto associativo del territorio.