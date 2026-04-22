Sermoneta, la salute è un bene comune: il 23 aprile focus sul virus West Nile

Continua senza sosta il programma di sensibilizzazione del Comune di Sermoneta dedicato alla “cultura della salute”. Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli, in collaborazione con la ASL di Latina, promuove un nuovo incontro pubblico per approfondire i temi della prevenzione e del benessere collettivo.

L’iniziativa nasce dal protocollo d’intesa sottoscritto nei mesi scorsi e mira a trasformare la salute da condizione individuale a vero e proprio “ecosistema” comunitario.

Sotto il coordinamento del consigliere delegato alla Salute, Luana Campagna, il progetto ha già toccato temi cruciali come la prevenzione delle malattie gastrointestinali, registrando una forte partecipazione di cittadini e il supporto scientifico di esperti del settore.

Il prossimo incontro si terrà domani, giovedì 23 aprile, alle ore 17:00, presso la Biblioteca Comunale di Pontenuovo. Il tema centrale sarà: “West Nile: patologia e misure di prevenzione”.

L’obiettivo è fornire alla cittadinanza strumenti pratici per conoscere il virus e, soprattutto, comprendere le modalità di trasmissione e i comportamenti corretti per contrastare la diffusione delle malattie trasmesse da vettori, in particolare le zanzare.

Il consigliere delegato alla Salute, Luana Campagna, ha voluto ribadire l’impegno costante dell’ente:

“Un corretto stile di vita è fondamentale per una vita sana. Continuiamo con determinazione a promuovere la cultura della salute, prendendoci cura di ogni cittadino e della nostra comunità. La partecipazione registrata fino ad ora agli incontri è un segnale importante; cresce infatti la consapevolezza sull’importanza della prevenzione e dell’informazione, elementi chiave per affrontare le sfide sanitarie contemporanee”.