Sermoneta, lavori in area vietata: sequestrati 3000mq di terreno

Avevano iniziato dei lavori di movimento terra in un terreno di Sermoneta dall’elevato pregio storico ed ambientale. A fare le scoperta i Carabinieri della Stazione locale che a seguito di alcune segnalazioni che rilevavano la presenza di alcuni mezzi cingolati per movimento terra sono intervenuti per un sopralluogo.

Una volta sul posto i militari hanno scoperto una vera e propria attività di bonifica e di terrazzamento del terreno con la rimozione di grossi massi di roccia calcarea risalente all’antichità e dal valore storico. Per questo i carabinieri hanno proceduto al sequestro della zona di circa 3000mq e all’interruzione dei lavori proprio in ragione dei vincoli paesaggistici ed idrogeologici, mancando le previste autorizzazioni.