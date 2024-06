Sermoneta, maestre violente: arriva la condanna

Una condanna a due anni e una a tre mesi entrambe con la sospensione della pena. E’ questa la sentenza emessa ieri pomeriggio dal giudice monocratico del Tribunale di Latina Simona Sergio nei confronti delle due insegnanti della Scuola Materna Lelia Caetani. Pena di due anni per Alberta Tullio ritenuta la presunta responsabile del reato di maltrattamenti su minori, pena di tre mesi per Fortunata D’Anna, accusata di abuso dei mezzi di correzione. In aula il giudice ha accolto la richiesta della pubblica accusa.

Ieri si è chiuso il processo e nel corso dell’ultima udienza le difese delle due imputate hanno cercato di ridimensionare le accuse contestate nei confronti delle proprie assistite. In base alle indagini dei Carabinieri del Nas e coordinate dal pm Simona Gentile avrebbero colpito con tirate d’orecchio e anche schiaffi e spintoni, alcuni alunni tra i 3 e i 5 anni. I fatti contestati sono andati avanti fino al febbraio del 2017. La Procura aveva sottolineato che si trattava di un «sistema di maltrattamenti fisici e psichici».