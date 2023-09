Sermoneta, manutenzione estiva delle scuole per la riapertura

Con l’apertura del nuovo anno scolastico 2023/2024 per tutti i gradi di scuola, dall’infanzia alla primaria fino alla secondaria di primo grado, che inizierà il prossimo 14 settembre, e per rendere tutte le strutture funzionali ed accoglienti, il comune di Sermoneta non si è fermato neanche ad agosto in vista del rientro a scuola degli studenti con un piano di investimenti da 140 mila euro che prevede la manutenzione straordinaria di tutti i plessi scolastici.

Il consigliere delegato alla Pubblica istruzione Sonia Pecorilli, che insieme all’assessore ai lavori pubblici Nicola Minniti stanno seguendo gli interventi spiega:

“Vogliamo agevolare il rientro in classe dei nostri studenti facendogli trovare plessi accoglienti e ambienti confortevoli”.

In questi giorni sono stati aperti i cantieri alla scuola dell’infanzia e della scuola primaria, entrambi a Sermoneta scalo, alla scuola del centro storico, all’infanzia e primaria di Pontenuovo, primaria e secondaria di primo grado di Doganella. Interventi che saranno completati in tempo per l’inizio dell’anno scolastico, grazie alla collaborazione dell’ufficio tecnico comunale. «Questo investimento andrà a rendere ancora più confortevole e sempre più sicuro l’ambiente di studio dei nostri studenti», aggiungono Pecorilli e Minniti.

I lavori prevedono la tinteggiatura delle aule, la manutenzione straordinaria delle coperture, degli infissi interni ed esterni e degli impianti, e piccoli interventi edili per la sistemazione di intonaci e piastrelle ammalorate. Nel frattempo vanno avanti i lavori per la realizzazione delle tre nuove aule alla scuola di Doganella di Ninfa. Prima dell’inizio della scuola si procederà anche con la realizzazione dei dossi davanti ai plessi scolastici, nuova segnaletica e l’istituzione delle “zone 30” nei tratti di strada che portano alle scuole, per garantire maggiore sicurezza a studenti, insegnanti e famiglie.

Conclude il sindaco Giuseppina Giovannoli:

“Un piano di investimenti consistente a conferma dell’attenzione della nostra amministrazione verso il mondo della scuola, mantenendo aperto il dialogo e il confronto con il dirigente scolastico e le famiglie, nell’interesse esclusivo dei nostri studenti”.