Sermoneta, massima allerta per il rischio incendi: l’ordinanza

È iniziato il periodo di massima allerta per gli incendi nel comune di Sermoneta. Il sindaco Giuseppina Giovannoli ha emesso un’ordinanza a seguito della dichiarazione dello “Stato di grave pericolosità per gli incendi” da parte della Regione Lazio, in vigore fino al 15 ottobre.

L’ordinanza prevede una serie di misure preventive per ridurre il rischio di incendi:

1. **Divieti:**

– Vietata l’accensione di fuochi di ogni genere.

– Vietato gettare sigarette o qualunque materiale acceso.

– Vietato accendere fuochi d’artificio senza preventiva autorizzazione.

– Vietato liberare in aria lanterne con fiamma.

2. **Obblighi:**

– Proprietari di lotti devono eliminare la vegetazione infestante e i rifiuti facilmente infiammabili.

– Realizzazione di fasce protettive antincendio entro il 30 giugno per terreni soggetti a mietitura o sfalcio.

– Pulitura e ripristino dei viali parafuoco nei boschi.

3. **Coinvolgimento degli enti gestori:** L’ordinanza è stata inviata anche agli enti gestori di strade, ferrovia, corsi d’acqua, Enel, Eni, Italgas, e Acqualatina.

4. **Controlli:** La Polizia locale e le forze dell’ordine verificheranno il rispetto dell’ordinanza.

Il sindaco Giovannoli sottolinea l’importanza della collaborazione dei cittadini per prevenire incendi e proteggere l’incolumità dei residenti. Ogni cittadino ha l’obbligo di segnalare immediatamente eventuali incendi chiamando il numero unico per le emergenze 112, i Vigili del Fuoco (115), o la sala operativa regionale della protezione civile (803.555).

“A ogni cittadino incombe l’obbligo di attenersi alle prescrizioni e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento“, si legge nell’ordinanza. La partecipazione attiva della comunità è essenziale per affrontare efficacemente il rischio di incendi durante questo periodo critico.