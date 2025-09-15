Sermoneta, muore carbonizzato nell’auto nel parcheggio della stazione

Quello che questa notte sembrava essere il banale incendio di un’auto, si è trasformato in una drammatica scoperta. Si perché all’interno dell’abitacolo, divorato dalle fiamme, c’era il corpo di una persona ed a scoprirlo, dopo aver domato le fiamme, sono stati i vigili del fuoco che hanno immediatamente dato l’allarme ai carabinieri.

La vettura, una Fiat 500 intestata al genitore di un 25enne di Latina – F.L. le sue iniziali -, si trovava sul lato Sermoneta della stazione ferroviaria di Latina Scalo. Come riportato dal sito di Latina Oggi, le fiamme sono state notate da un passante ed hanno distrutto completamente l’abitacolo, rendendo impossibile un immediato riconoscimento della vittima. Solo gli accertamenti medico-legali e l’autopsia potranno stabilire con certezza l’identità della persona e le cause della morte.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia e il Nucleo investigativo del Reparto Operativo provinciale, oltre a una pattuglia del Comando stazione di Norma che si trovava in zona per i consueti controlli. Il magistrato di turno e il medico legale hanno seguito da vicino le prime fasi dell’indagine. Gli inquirenti al momento non escludono nessuna pista: dall’incidente alla tragica fatalità, fino all’ipotesi dolosa. Una vicenda che si presenta complessa e carica di interrogativi, un vero e proprio giallo insomma, che ora dovrà essere chiarito dalle indagini.