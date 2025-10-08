Sermoneta, nel weekend in scena la rievocazione della battaglia di Lepanto

Sermoneta, dall’11 al 12 ottobre, si prepara ad accogliere il rientro del Duca Onorato IV Caetani vittorioso dalla battaglia di Lepanto, insieme alle sue truppe e accolto dal popolo festante.

Ci saranno 130 figuranti in costumi rinascimentali che faranno rivivere al pubblico l’atmosfera del 1571, dopo il successo storico nelle acque a largo della Grecia tra la flotta cristiana e quella turca. Si tratta di un evento storico di cui Sermoneta è stata una delle protagoniste.

La Rievocazione della storica della Battaglia di Lepanto, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, il paese farà un tuffo indietro di cinque secoli, tra scene di vita rinascimentale, mostre, giochi storici, esibizioni e cortei. La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale di Sermoneta e dall’associazione Festeggiamenti del Centro Storico, presieduta da Claudio Velardi, con il contributo della Regione Lazio. L’ingresso è gratuito.

I commenti del sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli e del presidente del Consiglio delegato alla cultura e turismo Pierluigi Torelli: “La Rievocazione storica rappresenta una tradizione irrinunciabile per Sermoneta e il visitatore sarà proiettato indietro nel tempo, una suggestione di atmosfera, di colori e di abiti”.

“Dopo il palio Madonna della Vittoria di domenica scorsa, un nuovo appuntamento tradizionale che coinvolge adulti e bambini alla scoperta della nostra storia, delle nostre bellezze e del nostro folklore”.

A seguire il programma delle due giornate:

Sabato 11 ottobre nel pomeriggio, ci sarà il momento religioso della manifestazione, successivamente alle 18, dopo la messa nella cattedrale di Santa Maria Assunta, si andrà in processione per le vie del paese con l’effigie della Madonna della Vittoria, con lo spettacolo pirotecnico e l’accompagnamento della banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta diretta dal M° Michele Secci.