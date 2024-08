Sermoneta, oggi l’ultimo saluto ad Armando Mango

Si terranno oggi pomeriggio alle 15, nella chiesa di Valvisciolo a Sermoneta, i funerali di Armando Mango, il 38enne tragicamente deceduto in un incidente stradale avvenuto alla rotatoria tra via del Lido, viale Pennacchi e strada Nascosa.

Mango, alla guida della sua Lancia Ypsilon, ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro il muro che circonda la fontana al centro della rotonda. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare. La scena è stata ripresa dalla dash cam di un’altra auto che seguiva la Ypsilon, e il video è stato acquisito dalla Polizia Stradale di Aprilia. Oggi pomeriggio la comunità si riunirà per l’ultimo saluto ad Armando Mango.