Sermoneta, onorificenza per il Luogotenente Vicidomini

Un riconoscimento prestigioso che rende orgogliosa un’intera comunità. Il Luogotenente Carica Speciale Antonio Vicidomini, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sermoneta, è stato insignito dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L’onorificenza è stata conferita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni per il 2 Giugno, Festa della Repubblica.

La cerimonia si è svolta ierimattina a Latina, nell’ambito degli eventi istituzionali organizzati dalla Prefettura. A consegnare ufficialmente l’onorificenza sono stati il Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, colonnello Christian Angelillo, e il Sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli.

Il riconoscimento arriva al termine di oltre 25 anni di servizio sul territorio, durante i quali il Luogotenente Vicidomini si è distinto per il suo impegno nella tutela della sicurezza, il contrasto alla criminalità e la costante vicinanza ai cittadini. La sua dedizione e il profondo senso del dovere ne hanno fatto un punto di riferimento per la comunità di Sermoneta. “È stato un momento emozionante, che ci riempie di orgoglio – ha dichiarato il Sindaco –. Questa onorificenza premia non solo il valore professionale del Comandante Vicidomini, ma anche l’umanità e il rispetto con cui ha sempre svolto il proprio ruolo. Sermoneta gli è profondamente grata. La cerimonia ha rappresentato un’occasione per rinnovare il valore del servizio delle Forze dell’Ordine e l’importanza del legame tra istituzioni e cittadini. Un tributo sentito a una carriera esemplare, a difesa della legalità e del bene comune”.