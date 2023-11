Sermoneta, opere pubbliche e programmazione in consiglio

Approvati dal consiglio comunale di Sermoneta il documento unico di programmazione 2024-2026 e la programmazione delle opere pubbliche.

In apertura, il sindaco ha fatto due comunicazioni all’Assise. La prima ha riguardato l’incontro tenuto in prefettura a Latina insieme agli altri sindaci del territorio con il prefetto Maurizio Falco e i rappresentanti delle forze dell’ordine in merito all’ondata di furti che ha interessato l’area nord della provincia. L’amministrazione, ha spiegato il sindaco, ha rappresentato agli organi superiori le legittime richieste che arrivano dalla popolazione in termini di sicurezza. La seconda ha riguardato la nota che, come gruppo consiliare Giovannoli Sindaco, è stata inviata al consigliere Di Lenola “perché il consigliere ormai da tempo ha intrapreso un percorso politico in maniera autonoma e solitaria, anche in vista delle prossime elezioni comunali di giugno 2024”. Dopo ampio dibattito, si è passato agli altri punti all’ordine del giorno.

Oltre alle variazioni di bilancio, l’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 e la variazione di quello in corso, due regolamenti e due debiti fuori bilancio, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, che costituisce il principale strumento per la guida strategica e operativa del Comune e il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, propedeutico al bilancio di previsione. Un lavoro frutto del confronto e della collaborazione tra assessori e consiglieri delegati con i vari uffici comunali competenti, in vista dell’approvazione del bilancio di previsione entro la fine dell’anno.

La parte strategica del Dup delinea gli obiettivi che l’amministrazione si è data nel quinquennio 2019-2024 con le linee di mandato approvate nel consiglio comunale di insediamento del 2019 e scatta una fotografia del contesto economico, sociale e produttivo di Sermoneta.

Il Dup evidenzia l’intento dell’amministrazione di “garantire la qualità e quantità dei servizi erogati” nonostante il crescente aumento dei prezzi, ne è una riprova la revisione del preziario regionale per ben tre volte nell’ultimo anno e mezzo.

Nella sezione operativa del Dup sono riportati gli obiettivi, le modalità, le tempistiche e le risorse per l’attuazione degli obiettivi e comprende il programma annuale e triennale delle opere pubbliche, il programma biennale degli acquisti forniture e servizi, le spese per il personale, il piano delle alienazioni, la programmazione triennale del fabbisogno di personale. Attenzione viene posta sui servizi sociali, per essere vicini a tutte le fasce della popolazione: anziani, studenti, famiglie, disabili, giovani.

Attenzione inoltre alle scuole, con la realizzazione delle tre nuove aule e a un programma intenso di manutenzioni, alla sicurezza stradale e alle infrastrutture per la comunità. Investimenti inoltre sulla digitalizzazione dell’ente grazie ai finanziamenti ottenuti dal Pnrr

“Continuiamo a lavorare per la nostra comunità, in maniera assidua e mantenendo sempre il contatto con la comunità per rispondere alle esigenze della cittadinanza – ha concluso il sindaco – le cose da fare sono tante ma siamo determinati a proseguire con l’impegno nell’interesse del nostro territorio e della nostra comunità offrendo servizi di qualità”.