Sermoneta, parte il servizio gratuito di pre-scuola per le famiglie lavoratrici

Con l’avvio del nuovo anno scolastico 2025/2026, l’amministrazione comunale di Sermoneta introduce un servizio gratuito di pre-scuola dedicato alle famiglie lavoratrici. Dal 29 settembre, presso i locali della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Pontenuovo, i bambini potranno essere accolti dalle 7.30 alle 8.30 per attività ludiche e di socializzazione, prima dell’inizio delle lezioni.

Il progetto, avviato in via sperimentale su indirizzo della giunta del sindaco Giuseppina Giovannoli, prevede un massimo di 20 posti per ciascun plesso. La selezione non sarà a sportello, ma tramite graduatorie stilate dall’Ufficio Pubblica Istruzione, sulla base di criteri specifici pubblicati sul sito del Comune. Requisito fondamentale è che i piccoli frequentino le scuole di Pontenuovo e che almeno un genitore sia lavoratore.

Le domande dovranno essere presentate entro il 29 agosto alle ore 13, via email, pec o consegna a mano. Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 14 settembre.

“Un servizio atteso dalle famiglie lavoratrici- spiega il consigliere delegato alla Pubblica istruzione Stefania Iacovacci – che avviamo quest’anno in via sperimentale per valutare, dal prossimo anno, un ampliamento anche agli altri plessi”.