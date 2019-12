Sermoneta, parte la gara d’appalto per il rifacimento delle strade

Al via la gara d’appalto per il rifacimento e la messa in sicurezza di numerose strade di Sermoneta di proprietà comunale. Nel lungo elenco delle vie che saranno sistemate figurano, tra le altre, via della Bonifica, via Fiume Cavata, via Vigna Riccelli, via Pozzo Vione, via Follette, via Fontana Murata.

“Investiamo nella sicurezza stradale, una priorità del nostro programma elettorale – hanno spiegato il sindaco Giuseppina Giovannoli e il delegato ai lavori pubblici Nicola Minniti – Il 31 luglio scorso abbiamo finanziato, attraverso l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, la spesa complessiva di 150 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale comunale.

Interventi non previsti nel precedente piano triennale approvato dalla passata amministrazione e per questo è stato necessario un nuovo passaggio in consiglio comunale per l’aggiornamento del piano delle opere pubbliche, lo scorso 23 dicembre”.

L’ufficio tecnico ha dato quindi il via libera alla gara per l’affidamento dell’appalto. “L’elenco delle strade che saranno oggetto di intervento sarà aggiornato in corso d’opera, ma questo è solo l’inizio. In questi quattro anni faremo investimenti consistenti per garantire sicurezza a cittadini e pedoni, intervenendo su gran parte della rete stradale comunale del territorio di Sermoneta”.

