Sermoneta, primo Consiglio Comunale per Mauro Battisti

Queste le parole dell’assessore Mauro Battisti per il suo primo Consigio Comunale di Sermoneta.

“Il giorno 3 novembre è avvenuto il mio insediamento in consiglio comunale, ringraziando il mio predecessore, l’assessore Antonnicola, per il lavoro svolto in questa legislatura a nome mio e del gruppo “Nessuno Escluso”, annunciando contestualmente di esserne il Capogruppo.”

“Nello stesso intervento ho voluto chiarire fermamente il mio ruolo di opposizione all’interno del consiglio, smentendo categoricamente le voci che davano un mio avvicinamento alla maggioranza del consiglio.”

“L’ordine del giorno del consiglio si incentrava sul bilancio comunale e modifiche del programma triennale delle opere pubbliche; prendendo la parola sul punto 4, dedicato alla messa in sicurezza e manutenzione del palazzo “Ada Caetani”, progetto finanziato dalla regione con compartecipazione del comune di Sermoneta, rimarcando il fatto che il progetto fosse stato già preventivato e discusso nel 2019 con l’amministrazione Damiano Claudio, ma che questo non venisse approvato per colpe politiche che hanno portato alla caduta di tale amministrazione prima del consiglio comunale che avrebbe dato il via libera a suddetta parte finanziaria. Ho ribadito che tale situazione abbia portato alla perdita di finanziamenti, ad un ritardo di 5 anni sugli interventi programmati per il palazzo “Caetani” ed all’innalzamento dei costi della stessa opera, andando a discapito dei cittadini sermonetani.”

“Nello stesso intervento ho fatto notare che nel piano triennale delle opere pubbliche sia stato inserito per l’ennesima volta il palazzo “Scatafassi” del centro storico, dove l’opera dopo anni ed anni risulti ancora incompiuta e sottolineando l’importanza di tale struttura, destinata alla realizzazione degli alloggi per le famiglie disagiate e ascritte nelle liste dei servizi sociali.”