Sermoneta, prosegue ad agosto la rassegna “Eventi d’Estate”

A Sermoneta proseguono anche ad agosto gli “Eventi d’Estate”, con un programma predisposto dall’amministrazione comunale che vede iniziative per tutta la famiglia, tra festival, visite guidate e musica.

Il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli:

“Per far conoscere più da vicino il nostro territorio e le sue peculiarità attraverso “esperienze” culturali da condividere con grandi e piccoli oltre a offrire occasioni di incontro e di socialità sotto le stelle. Vi aspettiamo numerosi a Sermoneta”.

Dopo le ultime settimane caratterizzate dai concerti del Festival Pontino di musica, si prosegue il 5 agosto con “La notte nel borgo”: resteranno aperti i musei fino mezzanotte e saranno organizzate due visite guidate gratuite del paese alle 21 e alle 22.30 (info e prenotazioni 324/8821981). In piazza del Popolo ci sarà la musica degli Hollywood Star Cafè.

Giovedì 10 agosto, in occasione della Notte di San Lorenzo, ci sarà “La notte dei desideri”: una passeggiata itinerante in compagnia di una guida che condurrà alla scoperta dei luoghi più suggestivi del paese, con arrivo al giardino degli Aranci per osservare le stelle cadenti e scrivere i propri desideri: una giuria premierà i tre più suggestivi (info e prenotazioni 324/8821981).

È poi la volta del Festival di chitarra classica “Caroso Festival” a cura dell’associazione Chitarra e musica, con due appuntamenti: venerdì 11 agosto dalle ore 21 presso la Chiesa San Michele Arcangelo si esibirà il francese Éric Franceries, chitarrista internazionale con una ricca carriera in concerto sia come solista che in musica da Camera; sabato 12 agosto, stessa location, stesso orario di inizio, la scena sarà tutta per il cubano Manuel Espinás, tra i nomi più celebri della nuova scena musicale internazionale (info www.carosofestival.it).

Domenica 13 agosto “Serate nel borgo”: visita guidata del paese alle ore 21 (Info e prenotazioni 324/8821981) e musica in piazza del Popolo con i “CantiAutori”.

Giovedì 17 agosto un “Sunset & Instagram tour” al tramonto per gli appassionati di fotografia, con una guida e un esperto fotografo per cogliere la luce giusta per le foto da pubblicare su Instagram. Sabato 19 agosto torna “Serate nel Borgo” con la visita guidata alle 21 (info e prenotazioni 324/8821981) e la musica in piazza del Popolo con Il Naya e Mr Paganini Orchestra.

Dal 22 al 27 agosto Sermoneta accoglierà i gruppi folklorici provenienti da Messico, Spagna e Perù con il Festival Internazionale Sermoneta in Folklore curato dagli sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta – con il contributo dell’amministrazione comunale e della Regione Lazio – che si esibiranno anche nelle serate del festival.