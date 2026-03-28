Sermoneta, ruba 1300 euro di alimenti nel supermercato: denunciato

Sarebbe stato individuato e denunciato l’uomo ritenuto responsabile di un furto aggravato messo a segno all’interno di un esercizio commerciale di Sermoneta. I Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 42enne domiciliato a Latina, già sottoposto alla sorveglianza di pubblica sicurezza.

L’attività investigativa, condotta dai militari della Stazione di Sermoneta con il supporto dei colleghi di Latina Borgo Podgora, ha permesso di ricostruire quanto accaduto lo scorso 9 gennaio. Secondo quanto emerso, l’uomo si sarebbe introdotto in un negozio situato all’interno di un centro commerciale della zona, riuscendo ad asportare generi alimentari per un valore complessivo di circa 1.300 euro.

Determinante, ai fini dell’identificazione del presunto responsabile, è stata l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’attività commerciale, che ha consentito agli investigatori di raccogliere elementi utili per risalire all’autore del furto.