Sermoneta, sabato ripartirà la 60esima edizione del Festival Pontino di Musica

Questo sabato a Sermoneta, nel Chiostro dell’Abbazia di Valvisciolo, ripartirà la 60esima edizione del Festival Pontino di Musica. L’apertura è affidata a Calogero Palermo, primo clarinetto della prestigiosa Royal Concertgebouw di Amsterdam e docente dei Corsi di perfezionamento di Sermoneta, e al Quartetto Eos giovane formazione d’archi insignita del Premio Abbiati nel 2018, fra le nuove e più interessanti realtà della musica da camera in Italia, formata da Elia Chiesa (violino), Giacomo Del Papa (violino), Alessandro Acqui (viola) e Silvia Ancarani (violoncello).

Il Festival in programma fino al 29 luglio si terrà a Sermoneta e in altri luoghi di grande suggestione del territorio pontino come l’Abbazia di Valvisciolo, il Chiostro di Sant’Oliva a Cori, Palazzo Caetani e Parco di Pantanello a Cisterna di Latina. Fitto il calendario dei concerti: come di consueto, uno sguardo attento sarà dedicato alla musica del XX secolo e dei nostri giorni con i tradizionali Incontri internazionali di musica contemporanea che coinvolgeranno musicisti e compositori in uno stimolante confronto, fra concerti, incontri, workshop e seminari.

Il programma presenta due Quintetti per clarinetto e archi di grande bellezza: il Quintetto K. 581 in la maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart è l’unico che il salisburghese compose per questa formazione nel 1789, divenuta poi una delle prime e più note opere scritte appositamente per questo strumento, e fra le più conosciute e amate di Mozart. Venne composta per il clarinettista, grande virtuoso, Antonio Stadler per il quale Mozart utilizzò tutta la gamma espressiva del clarinetto, morbida e melodiosa, che ben si sposa con la dolcezza degli archi. A distanza di poco più di un secolo un altro piccolo gioiello per quartetto d’archi e clarinetto è il Quintetto op. 115 in si minore di Johannes Brahms, che da subito venne accolto con entusiasmo dal pubblico berlinese alla prima nel dicembre del 1891. Anche in quest’occasione, a ispirare la nuova composizione fu un clarinettista, il celebre, all’epoca, Richard von Mühlfeld che Brahms conobbe a Meiningen e che aveva sentito suonare proprio il Quintetto di Mozart rimanendone entusiasta. Nei quattro movimenti che compongono il Quintetto echeggiano una struggente malinconia e una intima delicatezza spirituale, tipiche dello stile di Brahms.

Biglietti: Sermoneta 10 euro (ad eccezione dei concerti del 7, 8 e 12 luglio: 5 euro); Valvisciolo e Parco di Pantanello (15 euro e 10 euro), Cori e Cisterna (5 euro). I concerti Giovani artisti del mondo a Sermoneta 2 euro. Riduzioni per i possessori di Youth Card. Per poter assistere ai concerti del Festival Pontino è consigliata la prenotazione via WhatsApp al 329-7540544 oppure via e-mail a biglietteria@campusmusica.it

Info: info@campusmusica.it, www.campusmusica.it