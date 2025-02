Sermoneta si conferma Comune Plastic Free

Per il secondo anno consecutivo, Sermoneta ottiene il riconoscimento di Comune Plastic Free 2025, assegnato dall’associazione Plastic Free Onlus ai 122 Comuni italiani più virtuosi nella gestione dei rifiuti e nella sensibilizzazione ambientale.

L’annuncio è arrivato da Montecitorio, alla presenza di Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera. Sermoneta è tra i sei Comuni del Lazio premiati e dal 2021 ha siglato un protocollo d’intesa con Plastic Free, organizzando diverse iniziative ecologiche.

La premiazione ufficiale si terrà sabato 8 marzo al Teatro Mediterraneo di Napoli.

L’impegno per l’ambiente

“Dopo l’importante riconoscimento ottenuto da Legambiente come “Comune riciclone”, il premio nazionale Plastic Free è la conferma che siamo sulla strada giusta. Nel 2024 abbiamo realizzato numerose attività di raccolta e sensibilizzazione, coinvolgendo cittadini di tutte le età per rimuovere rifiuti di ogni tipo, non solo plastica.

L’attenzione all’abbandono dei rifiuti è un impegno costante sin dall’inizio del mandato. Sappiamo che il lavoro da fare è ancora tanto, ma ce la stiamo mettendo tutta. Grazie a cittadini, uffici comunali e amministrazione per il lavoro di squadra. Sta a noi mantenere alta l’attenzione su ambiente ed ecosostenibilità” ha dichiarato il consigliere delegato all’ambiente Vittorio Pacini.

Sermoneta si conferma così un modello di riferimento per la gestione sostenibile dei rifiuti.