Sermoneta, si rifugia dai vicini dopo le minacce: lui si cala dal balcone e cade

Dopo le minacce ricevute via telefono dal compagno, si rifugia insieme alla figlia dai vicini. Lui rientra a casa e nel tentativo di raggiungerla calandosi dal balcone, cade e si frattura un piede. E’ per questo motivo che i carabinieri della Stazione di Cisterna hanno tratto in arresto a Sermoneta un 48enne di origini albanesi con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Dopo l’intervento del 118 l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del Goretti. Oggi l’udienza di fronte al Gip di Latina Giuseppe Cario che non ha convalidato l’arresto rimettendo in libertà l’uomo.