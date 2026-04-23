Sermoneta si tinge di Rosa: la XVI edizione celebra la cucina italiana e le donne

Torna nel borgo medievale di Sermoneta uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Sabato 25 e domenica 26 aprile si terrà la XVI edizione di “Sermoneta si tinge di Rosa”, la manifestazione che celebra il ruolo femminile nella società. Quest’anno, il filo conduttore sarà la cucina italiana, recentemente riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’Unesco.
L’evento, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli e dall’assessore Melissa Girardi, offre un programma ricchissimo tra arte, cultura, degustazioni e ospiti di rilievo nazionale.
Il sipario si alza alle ore 16:00 presso l’Aula Consiliare con l’inaugurazione ufficiale e la mostra fotografica di Alessandro Quintiliani. Il Palazzo Municipale ospiterà inoltre le opere di Barbara Polisena, Francesca Cinquegrana e Gianni P.
La domenica si apre alle 10:00 con l’artigianato artistico tra le vie del borgo, seguito alle 11:00 dalla suggestiva visita guidata animata “Raccontare Sermoneta al femminile”.
La manifestazione si concluderà alle 18:30 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo con una performance artistica di Monica Giovinazzi dedicata alle donne nel mondo dell’arte.