‘Sermoneta si tinge di rosa’: un weekend tra cibo ed eccellenze femminili

È stato un fine settimana intenso con la XIII edizione di Sermoneta si tinge di rosa, che ha avuto come tema conduttore il “Cibo di qualità sinonimo di benessere e volano per il turismo”.

La manifestazione, organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Art’è di Antonella Masocco e la Confcommercio Lazio Sud, ha visto la collaborazione degli istituti superiori Vittorio Veneto-Salvemini e Michelangelo Buonarroti di Latina, con studenti, docenti e dirigenti scolastiche:

Con queste parole d’orgoglio è intervenuta Giuseppina Giovannoli, sindaco di Sermoneta:

“Da due anni abbiamo avviato una bella sinergia che sta permettendo agli studenti di far conoscere le loro creazioni e i progetti. La manifestazione è stata aperta sabato dall’intervento della deputata Giovanna Miele, che ha ascoltato le storie di docenti e studenti su come i progetti scolastici possano diventare occasione di promozione del nostro territorio. Un momento toccante di sabato è stata anche la lettura delle poesie dedicate alle donne a cura di Natalina Stefi Pinto. Le mostre allestite in vari punti del centro storico sono state visitatissime.

Ieri invece è stato affrontato il tema del cibo di qualità e salute, con esperti del settore: Francesca Capolino e Annarita Fantozzi di Confcommercio, la consigliera delegata alla Sanità Sonia Pecorilli, l’antropologo Giuseppe Lattanzi, la ricercatrice dell’Istituto superiore di Sanità Giuseppina Multari, le Lady Chef Latina con Claudia Di Fazio e Antonietta Peppe, la cardiologa ValentinaBrusca, Mara Labella di Federcarni.

Il professor MauroMario Mariani, volto noto di Rai Uno, ha poi presentato il suo libro “Prospettiva rosea”, introdotto da Elena Nardone presidente del Gruppo Bellezza e Benessere di Confcommercio Lazio sud e le letture della prof. Anna Ambrosetti.

Al termine, la consegna degli attestati per le attività di imprenditoria femminile di Sermoneta aperte nel 2022: la ginecologa Seila Perrone, la parrucchiera Giorgia Mucci, l’allevatrice Monica Bianconi, Cristina Corrado che ha aperto una cartolibreria, Azienda Agricola Biologica Franca Battista che ha avviato un allevamento. Altri attestati saranno consegnati nei prossimi giorni.

Gran finale, la proiezione del corto realizzato dalla sezione Audiovisivi dell’Istituto Vittorio Veneto-Salvemini di Latina, girato a Sermoneta. “Sermoneta ancora una volta è stata palcoscenico di un’iniziativa che valorizza la donna sotto ogni punto di vista e rappresenta una vetrina per le eccellenze locali. Appuntamento all’edizione 2024”.