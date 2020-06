“Sermoneta si tinge di rosa”: una 2 giorni di mostre, esposizioni e incontri

“Sermoneta si tinge di rosa” arriva alla sua decima edizione e dedica questo weekend alle donne, alla loro creatività ed intraprendenza. L’evento organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Art’é, è in programma sabato 27 e domenica 28 giugno. Due giorni con mostre, esposizioni artigianali e diversi incontri, nel pieno rispetto dell’emergenza sanitaria in corso.

Si parte sabato pomeriggio alle 16.30 con la banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta diretta dal maestro Michele Secci. Dopo l’apertura degli spazi espositivi presso corso Garibaldi, piazza Santa Maria, giardino degli Aranci, Loggia dei Mercanti, piazza San Lorenzo, atrio palazzo comunale e Belvedere, ci si sposterà in piazza d’Armi, all’interno del Castello Caetani, dove ci sarà la consegna della cittadinanza onoraria di Sermoneta al senologo Fabio Ricci, con ingressi contingentati.

Ci saranno pittrici negli angoli più suggestivi del borgo e una esposizione artistica a cura delle artigiane di Sermoneta, oltre alla mostra alla Galleria De Santis: “Dove le donne coltivano passioni, nasce la bellezza” a cura di Clementina Corbi, Anna Ambrosetti, Giulia Corbi.