Sermoneta, stanziati più di 3mila euro per l’acquisto di materiale sportivo

L’amministrazione comunale di Sermoneta prosegue nel suo impegno per la promozione dello sport e l’inclusione dei giovani nelle diverse discipline sportive. Dopo aver rinnovato la pista di atletica e ristrutturato il centro polisportivo di via Le Prate, intitolato ora al maratoneta Lamberto Milani, il Comune ha destinato ulteriori fondi per potenziare le attività di atletica leggera.

Con uno stanziamento di 3.300 euro, saranno acquistati ostacoli e altro materiale tecnico per gli allenamenti dei giovani atleti. La sindaca di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli, si è soffermata sulla questione: “Lo scorso anno abbiamo acquistato canestri per i parchi pubblici per favorire la pratica del basket a ragazzi e adulti. Quest’anno, invece, ci siamo concentrati sull’atletica leggera, avendo a disposizione un impianto moderno e funzionale a questo tipo di attività. Sermoneta ha numerose associazioni che si occupano di promozione sportiva e continueremo a essere al loro fianco, mettendo a disposizione gli impianti pubblici e il sostegno necessario».

Il centro polisportivo “Lamberto Milani”, con la sua rinnovata pista di atletica, ha recentemente ospitato il campionato studentesco di corsa campestre, coinvolgendo gli studenti della scuola secondaria dell’Istituto comprensivo Donna Lelia Caetani. Durante l’evento, i ragazzi sono stati accolti dal delegato allo sport Mauro Mariotti, dal vicesindaco Nicola Minniti e dalla delegata alla pubblica istruzione Stefania Iacovacci.