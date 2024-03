Sermoneta, tenta di suicidarsi con gli psicofarmaci, salvato

Nella mattinata di ieri i carabinieri di Sermoneta hanno sventato un tentativo di suicidio di un 31enne con l’ausilio dei vigili del fuoco. L’uomo aveva infatti avvertito il suo medico, a Latina, del suo intento lasciandogli un messaggio testamentario. I militari si sono precipitati sul posto e poi sono riusciti ad entrare nell’abitazione rinvenendo il corpo del giovane privo di sensi a causa della massiccia assunzione di psicofarmaci. Il predetto veniva immediatamente soccorso dai sanitari del 118 già presenti sul posto e veniva trasportato presso il nosocomio di Latina in codice rosso, ma non in pericolo di vita.