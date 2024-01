Sermoneta, torna alla comunità il parco di Campo Vecchio

L’Amministrazione Giovannoli continua a lavorare per offrire sempre più spazi pubblici alla comunità di Sermoneta. Dopo aver realizzato un nuovo parco in via Fabrizio Caroso, affidato i lavori per realizzare il parco fluviale in zona Carrara e dato in concessione il parco di Sermoneta Scalo al comitato di borgata per la sua gestione e apertura al pubblico, sono partiti in questi giorni i lavori per riqualificare il parco di Campo vecchio, all’ingresso del centro storico tra via San Francesco e via Sermonetana, un’area di 6.500 metri quadrati chiusa da tempo e che finalmente verrà restituita alla comunità grazie allo stanziamento di 70 mila euro di fondi di bilancio da parte dell’amministrazione comunale.

Gli interventi di progetto prevedono la riorganizzazione degli spazi sportivi – è presente un campetto che diventerà polivalente per la pratica di più discipline sportive – e dell’anfiteatro che verrà sistemato per ospitare eventi e manifestazioni culturali. Verranno piantumate nuove essenze arboree ed effettuate le manutenzioni del verde esistente. Il progetto prevede inoltre opere di ingegneria naturalistica, la sistemazione della recinzione esistente, opere di bonifica e sistemazione del manufatto presente nel parco.

“Stiamo per restituire uno dei polmoni verdi del centro storico alla nostra comunità, che da tempo attendeva questo intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Nicola Minniti – Campo vecchio tornerà a essere un’area a disposizione delle famiglie, dei giovani e in generale di quanti vorranno godere di questi spazi tornati nuovamente in sicurezza, motivo per cui finora non era stato possibile riaprire al pubblico il parco. Sappiamo che i tempi della pubblica amministrazione non coincidono spesso con le legittime aspettative della comunità, ma con perseveranza e determinazione stiamo dando le risposte che i nostri concittadini chiedono”.

“In questi mesi stiamo iniziando a raccogliere i risultati di una lunga programmazione – aggiunge il sindaco Giuseppina Giovannoli –: oltre al parco fluviale, stanno partendo i lavori all’ex deposito di Sermoneta Scalo, sono in corso i lavori di ampliamento della scuola di Doganella di Ninfa, è quasi concluso l’iter per affidare i lavori di ristrutturazione del centro polisportivo di le Prate, oltre all’intenso programma di manutenzione della viabilità, naturale prosecuzione di quanto fatto in questi anni sul fronte del rifacimento delle strade”.