Sermoneta, torna il raduno di Urban Sketchers

A Sermoneta torna l’ormai appuntamento annuale, per tutti i disegnatori esperti e meno, “Taccuini & Castelli”, giunto alla 3° edizione.

L’ormai consolidato e atteso raduno di Urban Sketchers, organizzato dall’associazione Sintagma che ha scelto come sede lo splendido borgo di Sermoneta, è fissato per sabato prossimo, 24 giugno, alle ore 10 in piazzale del Belvedere.

L’edizione di quest’anno si arricchisce dell’importante collaborazione con Eclario Barone, noto artista e maestro d’arte, docente dell’Accademia delle Belle Arti di Roma.

Formato sotto la guida di artisti come Nato Frascà e Gianpaolo Berto, Eclario Barone è stato docente di pittura e disegno nelle accademie di Belle Arti di Firenze, di Sassari, di Frosinone e attualmente di Roma.

Nel 1989 è invitato alla Prima Biennale della Grafica del Mediterrano – Aghios Nicolaos – Golfo di Mirabello – Creta – Grecia, ha tenuto varie mostre personali e collettive di pittura, scultura, incisione, illustrazione installazioni, in Italia e all’estero. Ha operato nei campi della scenografia teatrale, televisiva e cinematografica. Ha approfondito lo studio del segno istintivo ed informale in base alla ‘Teoria dello Scarabocchio degli adulti’ di Nato Frascà.

Alle ore 10,30 terrà un workshop a partecipazione libera e gratuita, e per il resto della giornata, gli artisti o semplici appassionati del disegno, potranno scoprire ed imprimere con varie tecniche le suggestive vedute e architetture offerte dalla “perla dei Lepini” per ritrovarsi tutti insieme alle ore 17,30 nel piazzale del Belvedere per confrontarsi e raccontare le proprie opere.

Il gruppo di disegnatori e il maestro Barone nel corso della giornata di disegno saranno disponibili a dare consigli a chiunque voglia avvicinarsi a questo modo di raccontare il mondo.

La partecipazione a tutte le attività è libera e gratuita, aperta a tutti, con qualsiasi livello di esperienza e formazione, occorre semplicemente presentarsi muniti di matite, fogli e voglia di disegnare.

È gradita la prenotazione scrivendo a info@sintagma.site

Alcune delle opere realizzate saranno esposte al Belvedere nella giornata di domenica 25 giugno.