Sermoneta, un marciapiede tra la rotatoria della stazione e Bivio di Doganella

Bivio di Doganella sarà collegata alla stazione ferroviaria e alla borgata di Pontenuovo e Carrara con un marciapiede.

La Provincia di Latina ha infatti accolto la richiesta dell’amministrazione Giovannoli di mettere in sicurezza Via Le Pastine dotandola di un percorso pedonale dalla rotatoria all’inizio di via Le Pastine al Bivio di Doganella, che consenta gli spostamenti a piedi in tutta sicurezza.

La Provincia, con cui l’amministrazione comunale ha avviato fin dal suo insediamento una collaborazione intensa e proficua nell’interesse della comunità di Sermoneta, ha inserito l’opera nella programmazione triennale 2024-2026.

“Grazie alla sensibilità del Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e del consigliere provinciale Elio Sarracino, che hanno compreso l’importanza dell’opera, è stato approvato il progetto – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli –. Un provvedimento che segue altre opere pubbliche che l’amministrazione comunale ha ottenuto dalla Provincia, a partire dalla rotatoria di bivio di Doganella, attesa da anni dalla popolazione, al rifacimento completo di via le Pastine e di parte di via Romana Vecchia, via Sermonetana e via San Francesco. Altre opere sono invece in programma nei prossimi mesi grazie ai fondi Snai, “Sistema nazionale aree interne” a cui abbiamo aderito come Comune di Sermoneta”.

L’opera, dal costo stimato di 400 mila euro, sarà finanziata con fondi di bilancio provinciale o con finanziamenti degli Enti superiori.

“Come amministrazione abbiamo già realizzato i marciapiedi lungo via dell’Irto, che hanno reso sicuro il passaggio dei pedoni nella borgata dove insistono la scuola, la chiesa, il centro commerciale e le aree residenziali – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Nicola Minniti –. Ora questo nuovo intervento consentirà di raggiungere in autonomia Bivio di Doganella, che ospita anche la sede della Polizia locale nell’immobile confiscato alla criminalità. Un segno concreto dell’attenzione che questa amministrazione riserva alla sicurezza stradale, per la quale sono stati appena stanziati altri 299 mila euro per il rifacimento dell’asfalto su diverse strade del territorio. Il lavoro da fare è tanto, ma continuiamo a lavorare nell’interesse della nostra comunità.”