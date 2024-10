Sermoneta, Valletta nominato commissario della Lega

Il segretario comunale e capogruppo della Lega a Latina, Vincenzo Valletta, è stato nominato commissario di partito nel Comune di Sermoneta. A seguito della nomina sono arrivate le prime dichiarazioni politiche, a partire dalla deputata pontina della Lega, Giovanna Miele, che si esprime così: “Rivolgo i migliori auguri per un sereno e proficuo lavoro al consigliere Valletta, amico e tenace collega, da sempre in prima linea nel portare avanti idee e progettualità in nome e per conto della Lega a Latina e sull’intero territorio provinciale. Vincenzo è la persona giusta per rafforzare il nostro partito in un territorio strategico come quello di Sermoneta, caratterizzato da una forte spinta imprenditoriale e da eccellenze agricole e industriali che offrono grandi opportunità di sviluppo, anche sotto il profilo dell’occupazione e della coesione sociale. Sono certa che la sua determinazione e l’esperienza accumulata negli anni, prima da fervido attivista poi da attento amministratore locale, sapranno guidarti in questa nuova e importante esperienza politica”.

Commento che arriva anche dal segretario provinciale Massimo Moni: “Il mio in bocca al lupo a Vincenzo Valletta per la sua nomina a commissario della Lega a Sermoneta, ruolo che saprà portare avanti con grande abnegazione e spirito d’iniziativa. Il suo attaccamento al territorio e la profonda conoscenza delle sue peculiarità lo accompagneranno in un percorso virtuoso, con la piena consapevolezza di quanto sia fondamentale oggi potenziare i legami del partito con cittadini ed elettori, proseguendo nel lavoro della Lega di coinvolgimento dei territori”.