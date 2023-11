Sermoneta, viabilità: 300mila euro per sicurezza e due nuovi tratti stradali

Manutenzione delle strade con un investimento di 300mila euro e il progetto di due nuovi tratti stradali. Obiettivo gaeantire ai reside ti maggiore sicurezza e una migliore viabilità nel territorio comunale. Sono stati stanziati 299 mila euro di fondi di bilancio comunale per una serie di interventi di asfaltatura, secondo il progetto approvato nel corso di una delle ultime riunioni della giunta.

Oltre alla manutenzione ordinaria e continua delle strade in base alle necessità, è previsto un intervento di manutenzione straordinaria su via Follette e via Cona con il rifacimento del manto stradale e della segnaletica. Si provvederà inoltre al ripristino della pista ciclabile del parcheggio alla stazione ferroviaria – che collega alla rotatoria di via Le Pastine, e del parcheggio su via Madonna delle Grazie, nel centro storico, che ha riportato danni dopo l’ondata di forti piogge degli scorsi mesi. In questo caso è prevista anche la realizzazione del sistema di raccolta delle acque piovane e la realizzazione del nuovo asfalto e della segnaletica.

Nuove infrastrutture in via Fiume Ninfa, a Bivio di Doganella, dove sarà realizzato il tratto di marciapiede e i parcheggi antistanti, oltre alla segnaletica.

L’amministrazione ha anche approvato il progetto per la realizzazione di due nuovi tratti di collegamento stradale nella borgata di Pontenuovo: tra via Pio La Torre e via Giovanni Falcone e tra via Rosario Livatino e via Rocco Chinnici.

“Questi sono interventi che vanno a risolvere oggettive difficoltà rappresentate dai residenti – spiegano il sindaco Giuseppina Giovannoli e l’assessore ai lavori pubblici Nicola Minniti – a completamento della viabilità. In questi anni abbiamo investito mezzo milione di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, abbiamo investito 177 mila euro per la realizzazione dei marciapiedi di via dell’Irto, 50 mila euro per un nuovo parco a Pontenuovo, 89 mila euro per il la ricostruzione del ponte di via Ponte Sordino, in collaborazione con la Provincia abbiamo ottenuto il rifacimento di via Le Pastine nella sua totalità, ma anche parte di via Sermoneta, via Romana Vecchia, via San Francesco e abbiamo ottenuto altri investimenti nei prossimi mesi per le altre strade di propria competenza. Un attenzione alla sicurezza stradale che parte da lontano, dunque, e che ha visto la nostra amministrazione impegnata a migliorare la viabilità del nostro territorio. Il lavoro da fare è tanto, lo sappiamo, ma il nostro lavoro proseguirà fino al termine del nostro mandato”.