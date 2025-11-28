Sermoneta, violenza sessuale su una minorenne: ex sagrestano rinviato a giudizio

È stato disposto il rinvio a giudizio per Massimiliano Noce, l’ex sagrestano di Sermoneta Scalo accusato, nel 2016, di violenza sessuale su una ragazza minorenne.

I fatti risalgono a 9 anni fa quando, durante una cena parrocchiale a cui partecipavano circa trenta persone, Noce avrebbe spinto alcuni dei presenti – quasi tutti minorenni – a compiere, insieme a lui, abusi sessuali sulla ragazza.

Diversi i testimoni che, quella sera, si trovavano alla cena, tra cui un’amica della vittima e l’attuale sacerdote della parrocchia. Il gup – come riportato anche da LazioTv – ha ammesso come parti civili la giovane e l’associazione “Insieme a Marianna”, nonostante le contestazioni della difesa.

La prima udienza si terrà il 19 novembre del 2026, tra un anno esatto.