Sermoneta: violenza sulla figlia della compagna, arrestato il convivente

Un uomo di Sermoneta è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di abusi nei confronti della figlia minorenne della sua compagna. I fatti sarebbero avvenuti quando l’uomo e la ragazzina si trovavano soli in casa, mentre la madre della vittima era spesso fuori per motivi di lavoro.

La vicenda è emersa dopo che la giovane, visibilmente cambiata e in difficoltà, ha rivelato alla madre gli abusi subiti. Assistita da un avvocato, la donna ha sporto denuncia alla Procura di Latina. Durante l’interrogatorio di garanzia, l’indagato ha parzialmente ammesso alcuni degli abusi contestati dalla Procura, ma ha negato altri dettagli contenuti nella denuncia. In particolare, ha affermato che non ci sarebbero stati contatti fisici con la ragazza.

La Procura sta proseguendo con le indagini e la giovane vittima è ora seguita da uno psicologo per affrontare il trauma subito. La madre della ragazza si costituirà parte civile nel processo che seguirà.