Serre agricole nel terreno sequestrato, tre denunce a Campoverde

Tre uomini, di 69, 49 e 47 anni, tutti residenti nel territorio pontino e già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Campoverde con l’accusa di violazione dei sigilli.

L’indagine è partita da una denuncia presentata lo scorso febbraio dall’amministratore unico di una società di Pontinia, nominato custode giudiziario di un terreno precedentemente sottoposto a sequestro. Gli accertamenti condotti dai militari hanno permesso di ricostruire quanto accaduto. I tre indagati si sarebbero introdotti all’interno dell’area, un appezzamento di circa 15 ettari, nonostante il vincolo imposto dal provvedimento giudiziario.

Sul terreno, sottoposto a sequestro su disposizione del Tribunale di Latina nel luglio 2022, sarebbe stato inoltre realizzato un impianto serricolo, in violazione dei sigilli apposti dall’autorità. Alla luce degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno quindi proceduto al deferimento dei tre uomini all’Autorità giudiziaria.