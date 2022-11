Servizi digitali al cittadino, dal PNRR fondi per il Comune di Itri

C’è soddisfazione a Itri per il per il finanziamento ottenuto dall’amministrazione comunale per quanto riguarda il progetto Next Generation EU finanziato dalla comunità europea tramite i fondi PNRR.

Il finanziamento è relativo all’adozione da parte del Comune di Itri dell’App IO per i servizi al cittadino. ”La somma ricevuta è pari a 17.150 euro e servirà a coprire la prima delle misure pianificate da questa amministrazione per il processo di digitalizzazione”, spiega il Sindaco ff Elena Palazzo, assessore al PNRR.

Il piano più complesso presentato prevederà diversi altri interventi di cui il Comune ha richiesto i finanziamenti. Interventi che vanno dall’ Abilitazione al Cloud per le PA Locali all’Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE. A settembre il Comune ha fatto in merito nuove richieste per implementare ancor di più il processo di digitalizzazione, tra cui la “Piattaforma Notifiche Digitali” ed i processi per migliorare l’ “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”.

La delegata alla digitalizzazione Alessia Mancini spiega in cosa consisterà questo primo step:

“L’app IO che in questi anni abbiamo imparato ad usare ad esempio per prenotare i vaccini, verrà implementata anche ai servizi del Comune di Itri. A regime tutti gli uffici comunali che hanno un servizio di sportello al cittadino potranno ricevere le chieste (ad esempio di documenti o certificati) grazie all’App”.

Un modo dunque per velocizzare i tempi di richiesta e di erogazione di tutti i servizi comunali. Secondo i piani il servizio potrà iniziare ad essere fruibile in pieno già dal prossimo anno.