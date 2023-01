Servizio civile a Formia, al via il bando per 34 volontari

Il Comune di Formia, nell’ambito del programma di servizio civile universale del CSVLazio E.T.S. (Centro servizi per il volontariato) “Disabilità. Insieme per bene comune. Rete G.E.C. 2022”, ha approvato il progetto “Includimi 2023”.

All’interno del programma di servizio civile universale di ANCI Lazio e CSV Lazio “Cultura creiamo” è stato approvato il progetto “Bibliocultura 2023”. Per il progetto Includimi 2023 sono disponibili complessivamente 30 posti e 4 posti per il progetto Bibliocultura 2023.

– Se hai dai 18 ai 29 anni non compiuti presenta la tua candidatura per il Servizio Civile Universale.

– Per tutte le informazioni relative al bando, per consultare le schede progetto e per presentare la domanda accedi alla sezione dedicata al Servizio Civile Universale al seguente link:

https://www.comune.formia.lt.it/articolo/selezioni-servizio-civile-universale

– Se hai bisogno di supporto scrivi una e-mail a sudpontino@csvlazio.org o un messaggio su whatsapp ai numeri 3487137971-2 indicando nome, cognome e numero di telefono e verrai ricontattato per un appuntamento.

– Scadenza: Le domande dovranno essere presentate entro le ore 14:00 del 10 febbraio 2022.