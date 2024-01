Servizio Civile, sei posizioni aperte ad AprilIa

L’amministrazione comunale informa che relativamente al Servizio civile il Comune di Aprilia presenta delle posizioni aperte per due progettualità. Sono 6 i posti disponibili presso il Comune per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di Servizio Civile. Fino alle ore 14.00 di lunedì 15 febbraio 2024 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei due progetti, della durata di 12 mesi, che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024.

I due progetti – “Raccontiamo le Biblioteche” e “Volontariato, prevenzione e salvaguardia” – prevedono la possibilità di impegnarsi rispettivamente nella tutela del patrimonio bibliotecario (5 volontari, di cui 2 posti riservati a ragazzi con ISEE inferiore a 15.000,00 euro) o nella protezione civile (1 volontario). I progetti prevedono 1145 ore di impiego, 5 giorni a settimana per 12 mesi, con un rimborso mensile di € 507,30.

Maggiori informazioni sono disponibili sul

Sito https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ o

su https://www.serviziocivileancilazio.it/2024/01/01/bando-2024/

Le candidature possono essere presentate su: https://www.domandaonline.servizio civile.it e occorre disporre di identità digitale SPID.