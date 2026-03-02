Servizio Civile Universale, 30 posti al Comune di Latina: al via le domande

Nuova opportunità per i giovani del territorio: anche per il 2026 il Comune di Latina ha ottenuto il finanziamento nell’ambito del bando del Servizio Civile Universale, mettendo a disposizione 30 posti destinati ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni.

Il progetto, realizzato in coprogettazione con il Comune di Sezze, prevede due percorsi denominati “Latina per valorizzare” e “Latina per innovare”, pensati per coinvolgere i partecipanti in attività legate alla tutela dell’ambiente, all’inclusione sociale, alla cultura e alla valorizzazione digitale e sociale del territorio. Un’esperienza della durata di 12 mesi che consentirà ai volontari di acquisire competenze utili anche in ottica professionale, contribuendo allo stesso tempo alla crescita della comunità cittadina.

Le domande potranno essere presentate entro l’8 aprile 2026 esclusivamente online attraverso la piattaforma del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, selezionando il Comune di Latina tra gli enti proponenti.

“Il Servizio Civile Universale è uno strumento fondamentale per investire sui nostri giovani e sul futuro della città – dichiara il sindaco Matilde Celentano –. Offrire loro la possibilità di mettersi al servizio della comunità significa rafforzare il senso di appartenenza, stimolare nuove competenze e costruire una rete di energie positive a beneficio di Latina. Come amministrazione crediamo fortemente nel valore di queste esperienze, che rappresentano un ponte tra formazione e mondo del lavoro e un’occasione concreta per rendere i ragazzi protagonisti attivi del cambiamento”.

“Il Servizio Civile Universale – aggiunge l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato – rappresenta un’esperienza unica di crescita personale, formazione, cittadinanza attiva e orientamento professionale: 12 mesi retribuiti, con un assegno mensile di circa 507,30 euro, formazione specifica, riconoscimento di crediti formativi e un’occasione concreta per contribuire al bene comune. Attualmente prestano servizio presso il Comune di Latina 80 giovani del Servizio Civile Universale che hanno portato all’Ente entusiasmo, freschezza e nuove competenze”.

Un’occasione concreta per tanti giovani pontini di vivere un’esperienza formativa e lavorativa al servizio della propria città, entrando attivamente nei progetti e nei servizi pubblici del territorio.