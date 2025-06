Servizio di controllo straordinario a Fondi, un arresto e oltre 80 persone identificate

Gli uomini del Commissariato di Fondi hanno intensificato i controlli nel centro storico della città, in un’operazione straordinaria finalizzata alla prevenzione e al contrasto di comportamenti illeciti e situazioni di degrado. L’intervento, che ha coinvolto diverse articolazioni del presidio di Polizia tra cui l’Ufficio Immigrazione, l’Ufficio Controllo del Territorio e la Squadra Anticrimine, è stato supportato anche da un’unità cinofila antidroga.

Durante i controlli, sono stati ispezionati alcuni esercizi commerciali e le principali vie del centro cittadino, con l’obiettivo di identificare persone e veicoli sospetti. In totale, sono state identificate 83 persone, di cui 15 straniere, alle quali sono stati effettuati i dovuti accertamenti sulla loro regolarità sul territorio nazionale. Sono stati inoltre controllati 15 veicoli. Particolare attenzione è stata dedicata ai luoghi di maggiore aggregazione, con l’obiettivo di monitorare eventuali comportamenti sospetti. In questo contesto, sono state identificate 11 persone con precedenti di polizia.

Durante uno dei controlli in un bar del centro storico, un avventore ha manifestato sin da subito il suo malcontento per la presenza della Polizia, minacciando e insultando gli agenti. Nonostante gli siano stati chiesti di calmarsi, l’uomo ha continuato a comportarsi in modo provocatorio, cercando anche di coinvolgere altri presenti. Di fronte a questa condotta, gli agenti lo hanno accompagnato presso gli Uffici del Commissariato. Qui, anche alla presenza del suo legale, l’uomo ha continuato a mostrare atteggiamenti violenti e ha tentato di arrivare allo scontro fisico con gli agenti. Per questo motivo, è stato tratto in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.