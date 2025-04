Sette nuovi agenti alla Polizia Locale, il benvenuto del sindaco Celentano

Nuove energie per la Polizia Locale di Latina: sette agenti hanno preso servizio e questa mattina il sindaco Matilde Celentano si è recata al Comando di via Roccagorga per incontrarli e dare loro il benvenuto.

Accompagnata dalle dirigenti Daniela Prandi e Manuela Zuffranieri, la sindaca è stata accolta dalla vice comandante Sabrina Brancato e dai vice commissari Emilio Boscaro e Marco Chittaro. Dopo un saluto al personale in servizio, l’incontro con i nuovi assunti si è svolto nella sala riunioni.

“Si tratta – ha spiegato Celentano – di tre giovani agenti assunti a tempo determinato per tre anni, grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno in concerto con il Mef, e di altri quattro a tempo indeterminato: tre provenienti dalla graduatoria del concorso comunale del 2022 e uno arrivato da Fiumicino tramite mobilità.”

“Ai nuovi agenti – ha aggiunto – ho voluto rivolgere le mie congratulazioni e un augurio di buon lavoro. L’intenzione dell’amministrazione è continuare a rafforzare l’organico della Polizia Locale, che svolge un ruolo fondamentale per la città.”

Sono già partiti i corsi di formazione per i nuovi assunti, e come confermato dalla vice comandante Brancato, ne seguiranno altri per approfondire le diverse competenze operative.